В Кандалакше пропал ребенок

02 Февраля 2018 года, 11:31

КАНДАЛАКША/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше пропала 11-летняя девочка Даната Крутикова.

1 февраля она ушла из дома (Кандалакша, Кандалакшское шоссе), с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 11 лет, худощавого телосложения. Была одета в красную шапку, темный шарф и бардовое пальто.

Всех, кто может сообщить информацию о пропавшей, просьба звонить по телефонам: полиция –8 (81533) 5-21-10, 02 или 102; отряд ПДД «МурманСпас» – 8-952-294-56-92 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Огромная просьба водителей района Нива-3 просмотреть записи видеорегистраторов, время с 19:30.