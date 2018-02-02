Судно обеспечения «Эльбрус» передадут флоту в конце февраля

02 Февраля 2018 года, 11:44

РОССИЯ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – До конца февраля 2018 года судно обеспечения «Эльбрус» будет передано Военно-морскому флоту России. Предполагается, что серьёзных сдвигов по срокам не будет. Об этом Flotprom сообщил источник в военном ведомстве. В 2017 году судно прошло испытания на Северном флоте.

Головное судно тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус» заложили на «Северной верфи» 14 ноября 2012 года, спустили на воду 26 июня 2015 года. Изначально передача судна флоту была запланирована на 2016 год. Однако из-за проблем, возникших в связи с необходимостью замещения иностранного оборудования, сроки сдачи были перенесены.

«Эльбрус» будет приписан к Северному флоту и базироваться в Мурманске.

Фото: Алексей Акентьев