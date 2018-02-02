Североморские маршрутки повысили стоимость проезда по городу

02 Февраля 2018 года, 12:16

СЕВЕРОМОРСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Стоимость проезда по ЗАТО Североморск в автобусах малой вместимости маршрута №105 выросла с 28 рублей до 30 рублей. Соответствующие объявления появились в автобусах накануне. При этом отмечается, что стоимость проезда «от конца до конца» останется прежней – 70 рублей. Новые цены вступят в силу с 5 февраля.

Как ранее сообщал «Би-порт», до 30 рублей с нового года выросла стоимость проезда в общественном транспорте Кировска. В пригородном сообщении плата составила три рубля за километр пути.

В Мурманске проезд дорожать пока не будет. Такое решение на прошлой неделе приняли местные депутаты. Вчера стало известно, что прокуратура внесла протест в Мурманскую областную думу на новый порядок установления тарифа на проезд в общественном транспорте.

Фото: Арктик-Транс