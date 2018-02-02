Вандалы сломали новую световую инсталляцию у Семеновского озера

02 Февраля 2018 года, 12:30

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на набережной Семеновского озера появились новые инсталляции «Столбы света» и «Перламутровые облака». Это подарок от студентов Мурманского арктического государственного университета и городских властей.

Еще до торжественного открытия инсталляций вандалы успели сломать одно из новых украшений, пишет «Вечерний Мурманск».

«Поломку обнаружили утром. Наши специалисты сразу сообщили об этом сотрудникам МАГУ и подрядчику. Мастера с 9 утра занимаются ремонтом инсталляции «Перламутровые облака». Надеюсь, они успеют к открытию», – сказал руководитель предприятия «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.