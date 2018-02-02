В 2017 году банки продали коллекторам меньше «плохих» долгов

02 Февраля 2018 года, 12:41

РОССИЯ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2017 году коллекторы за просроченные долги заплатили на 55% больше, чем годом ранее, поэтому и купить смогли меньше на четверть — 360 млрд рублей. Об этом говорится в совместном исследовании коллекторских компаний «Национальная служба взыскания» и «Первое коллекторское бюро» (НСВ/ПКБ).

По данным крупнейших коллекторских компаний НСВ/ПКБ, в 2017 году средняя цена сделки на рынке продажи банковских кредитных портфелей выросла с 0,9 до 1,4% от суммы проблемных долгов, пишут «Известия».

Как правило, банки продают взыскателям портфели кредитов, когда возвращение долга по ним практически невозможно. Держать такие займы на балансе для банков невыгодно.

Коллекторы объясняют, что портфели просроченных займов подорожали из-за повышения вероятности их взыскания. Улучшение качества продаваемых долгов выражалось, во-первых, в том, что данные о заемщиках стали полнее, пояснил генеральный директор коллекторской компании «Эос» Антон Дмитраков. Во-вторых, улучшились поведенческие характеристики должников — их контактность, готовность обсуждать варианты погашения долга и т.д.

Кроме того, банки стали жестче подходить к отбору заемщиков, сказал вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк. Он добавил, что состояние портфелей улучшилось и за счет снижения ставок по кредитам. За год безнадежная просроченная задолженность (свыше 90 дней) по ссудам населению упала на 6,3%, до 915,7 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ. Доля таких займов в структуре портфелей банков сократилась за год с 9,3 до 7,8%.