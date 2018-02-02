Гей-парад в Териберке запретили из-за «плохой погоды» и «ветхих домов»

02 Февраля 2018 года, 12:52

ТЕРИБЕРКА/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Власти Териберки запретили проведение в селе шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, планировавшихся 9 февраля. Причинами для запрета стали «возможный ураганный ветер», «низкие температуры», «регулярная выездная торговля», расположенные повсеместно «ветхие и аварийные дома», а также отсутствие справки об отсутствии судимости у ЛГБТ-активиста и основателя Московского гей-прайда Николая Алексеева.

«ЭТО ЖЕ РЖАКА ВЕКА!!! Еще никто не запрещал в России публичные мероприятия на таких основаниях... Ходить, значит, местным жителям, а главное туристам, в том числе иностранным, по улицам с ветхими и аварийными домами можно, а проводить публичные мероприятия в тех же местах нельзя», – пишет Алексеев на своей странице в ВК.

Он отмечает, что в селе есть специально выделенное место для проведения публичных мероприятий, о наличии справки у организатора ничего не сказано в ФЗ №54 «О митингах», а погода и удаление от Мурманска вообще не при чем.

«Хоть бы не позорились и прямо запретили все мероприятия со ссылкой на ФЗ о гей-пропаганде. Было бы честнее и понятнее для всех. Какие-то теперь у Териберки слабые туристические перспективы, особенно на зарубежном рынке», – добавил Алексеев.

Также он сообщил, что запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов в Териберке обжалованы в Кольском районном суде Мурманской области. Дело будет при необходимости доведено до Европейского Суда по правам человека.

Ранее ЛГБТ-активист говорил, что жители северных регионов России, в том числе Мурманска, гораздо терпимее, чем их соотечественники из южных районов страны.

Фото: А. Меркушев