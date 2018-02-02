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Главная » НОВОСТИ » Гей-парад в Териберке запретили из-за «плохой погоды» и «ветхих домов»
 
 
 
 
02 Февраля 2018 года, 12:52

Гей-парад в Териберке запретили из-за «плохой погоды» и «ветхих домов»


ТЕРИБЕРКА/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Власти Териберки запретили проведение в селе шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, планировавшихся 9 февраля. Причинами для запрета стали «возможный ураганный ветер», «низкие температуры», «регулярная выездная торговля», расположенные повсеместно «ветхие и аварийные дома», а также отсутствие справки об отсутствии судимости у ЛГБТ-активиста и основателя Московского гей-прайда Николая Алексеева.

«ЭТО ЖЕ РЖАКА ВЕКА!!! Еще никто не запрещал в России публичные мероприятия на таких основаниях... Ходить, значит, местным жителям, а главное туристам, в том числе иностранным, по улицам с ветхими и аварийными домами можно, а проводить публичные мероприятия в тех же местах нельзя», – пишет Алексеев на своей странице в ВК.

Он отмечает, что в селе есть специально выделенное место для проведения публичных мероприятий, о наличии справки у организатора ничего не сказано в ФЗ №54 «О митингах», а погода и удаление от Мурманска вообще не при чем.

«Хоть бы не позорились и прямо запретили все мероприятия со ссылкой на ФЗ о гей-пропаганде. Было бы честнее и понятнее для всех. Какие-то теперь у Териберки слабые туристические перспективы, особенно на зарубежном рынке», – добавил Алексеев.

Также он сообщил, что запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов в Териберке обжалованы в Кольском районном суде Мурманской области. Дело будет при необходимости доведено до Европейского Суда по правам человека.

Ранее ЛГБТ-активист говорил, что жители северных регионов России, в том числе Мурманска, гораздо терпимее, чем их соотечественники из южных районов страны.

Фото: А. Меркушев

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    array(4) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36822" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210865.html" ["comment"]=> string(565) "Правильно запретили! Геи - натуры нежные, утончённые - ан простудится какой московский гей в том суровом краю земли, да помрёт в мучениях прям в Жан-Жаке, на глазах прогрессивной общественности - это ж какой скандал мировой будет!?!? Опять режым во всём обвинят, мол, убивает оппозиционных геев! А оно режыму надо??" ["date"]=> string(19) "2018-02-02 14:20:44" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.123" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74100265" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36823" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210865.html" ["comment"]=> string(231) "Мдя... "Ржака века" - это как раз гей-парад на селе. Сразу вспоминается пошлый анекдот про слесаря-гея на приеме у сексопатолога..." ["date"]=> string(19) "2018-02-02 14:29:49" ["autor"]=> string(17) "Дмитрий ©" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "83.171.104.15" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74100418" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36825" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210865.html" ["comment"]=> string(262) "А интересно ,по чему выбрали Териберку? Я туда на рыбалку ездил частенько, больше в Териберку не поеду .Теперь что бы нагнуться ,надо оглянуться." ["date"]=> string(19) "2018-02-02 14:33:11" ["autor"]=> string(14) "Местный" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "95.52.32.107" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74100481" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36826" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210865.html" ["comment"]=> string(60) "Патаму шта гомофобный "Левиафан"!" ["date"]=> string(19) "2018-02-02 14:39:18" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.123" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74100595" } }
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  • Мдя... "Ржака века" - это как раз гей-парад на селе. Сразу вспоминается пошлый анекдот про слесаря-гея на приеме у сексопатолога...
  • А интересно ,по чему выбрали Териберку? Я туда на рыбалку ездил частенько, больше в Териберку не поеду .Теперь что бы нагнуться ,надо оглянуться.
  • Патаму шта гомофобный "Левиафан"!
 
 
 
 
 
 
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