Жителя Полярного отправили на исправительные работы

02 Февраля 2018 года, 13:14

ПОЛЯРНЫЙ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Полярном вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в краже. Мужчина нашёл чужую банковскую карту и похитил с неё 117 тысяч рублей.

«С похищенными денежными средствами с места совершения преступления он скрылся и распорядился ими по своему усмотрению», - сообщили «Би-порту» в Полярном городском суде.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением. С учетом явки с повинной, полного признания вины и раскаяния в содеянном, судом ему назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства, а также штрафа в размере 90 тысяч рублей. К тому же суд признал гражданский иск от потерпевшего на сумму 117 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.