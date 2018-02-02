60 лет назад советские атомные подлодки вышли в групповое кругосветное плавание

02 Февраля 2018 года, 14:41

РОССИЯ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Военно-Морском Флоте отмечают дату начала первого в мире группового кругосветного плавания советских атомных подводных лодок.

Кругосветное плавание началось в ночь с 1 на 2 февраля 1966 года. Задачами похода являлись изучение рельефа дна, возможности плавания в океанских глубинах различных широт, а также изучения вопросов управления подводными лодками на значительном удалении от пунктов постоянного базирования.

Приказ возглавить группу подводных лодок получил командир соединения контр-адмирал А. И. Сорокин. В походе принимали участие подводные лодки К-133 (проект 627А) под командованием капитана 2 ранга Л. Н. Столярова и К-116 (проект 675) под командованием капитана 2 ранга В. Т. Виноградова.

Группа атомных подводных лодок, выйдя из базы Северного флота на Кольском полуострове, прошла за полтора месяца около 25 тысяч миль, обогнув земной шар. Личный состав подлодок выполнил поставленные перед ним задачи по повышению морской и тактической подготовки, а также научно-исследовательские работы по изучению Мирового океана. Начав путь в водах Арктики, подводные лодки, ни разу не всплывая, пересекли экватор, достигли антарктических широт, уклоняясь от айсбергов, миновали пролив Дрейка и прибыли к родным берегам.

«Анализ и итоги первого в мире кругосветного группового плавания атомных подводных лодок лег в основу дальнейшего развития военно-морского искусства ВМФ СССР и ВМФ России. Опыт, полученный в этом беспримерном походе, позволил внести изменения в программы подготовки экипажей подводных лодок, переосмыслить направления подводного кораблестроения. Этот поход стал важнейшей вехой нового этапа развития Атомного подводного флота России, которому в этом году исполняется 60 лет. Этот опыт, впоследствии, получил свое воплощение в организацию боевых служб и дальних походов наших современных атомных подводных лодок», – сказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.