«Мурманэнергосбыт» вошел в тройку самых крупных предприятий области

02 Февраля 2018 года, 15:25

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - «Мурманэнергосбыт» вошёл в число крупнейших компаний Мурманской области по численности и оборотам и является на сегодняшний день самым большим тепловым предприятием в регионе. В 2017 году его штат вырос почти на треть: ряды сотрудников пополнили 836 человек.

«Свыше 3800 человек и 46 котельных, разбросанных по региону. Ими управлять дистанционно достаточно сложно. Приходится много ездить, контактировать с начальниками филиалов и котельных. Но мы управляемся, все под контролем», - сказал генеральный директор АО «МЭС» Александр Филиппов.

В 2017 году к «Кандалакшской теплосети», «Ковдорской электросети» и «Заполярной горэлектросети» прибавились «Александровская теплосеть» и «Североморская теплосеть». В дальнейшем планируется объединить в обособленные подразделения котельные Кольского и Ловозерского районов.