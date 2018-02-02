С 1 февраля проиндексированы пособия по материнству и детству

02 Февраля 2018 года, 16:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – С 1 февраля пособия по материнству и детству, выплачиваемые работающим гражданам за счет средств Фонда социального страхования России, увеличены на 2,5%. Индексация осуществляется в соответствии с постановлением правительства.

Региональное отделение Фонда социального страхования информирует о размерах пособий с учетом действующего на территории Мурманской области районного коэффициента 1,4. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, составит 879,86 рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23462,73 рубля. Оно предоставляется одному из родителей либо лицу, его заменяющему. В случае рождения двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет — 4399,26 рублей, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет — 8798,51 рублей. Пособие имеет право получать один из родителей, другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие уход за ребёнком. В 2018 году предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленный из среднего заработка, составляет 24536,57 рублей.

Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте регионального отделения.