66% российских компаний хотят нарастить капиталовложения и выпуск продукции

02 Февраля 2018 года, 17:44

РОССИЯ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Экономический рост 2017 года на уровне 1,5% укрепил надежды предпринимателей на дальнейшее увеличение спроса на рынке. Об этом говорится в исследовании ЦБ, проведенном на основе опросов компаний об их ожиданиях на 2018 год.

81% респондентов — представители среднего и крупного бизнеса. 66% из них планируют увеличить выпуск своей продукции. Больше всех на это настроены предприятия по производству лекарств (100%) и химической продукции (87,5%).

57% предприятий, которые планируют наращивать производство товаров, хотят увеличивать и инвестиции в основной капитал. Большинство считают, что в этом году вырастет спрос на их продукцию.

«Наиболее высокий уровень инвестиционного оптимизма сложился в отраслях с высокой добавленной стоимостью, что может свидетельствовать о дальнейших признаках устойчивого роста экономики», — цитируют «Известия» экспертов ЦБ.

Рост инвестиций и выпуска в свои инвестпланы закладывают компании, ориентированные не только на внутренний рынок, но и на внешний.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков