Ледяная фигура упала на ребёнка в Кировске

02 Февраля 2018 года, 18:54

КИРОВСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кировске на территории «Снежной деревне» ледяная фигура упала на ребёнка 2010 года рождения. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова. По предварительной информации, ребёнку причинён перелом ноги.

«В настоящее время несовершеннолетнему оказывается медицинская помощь, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.