По факту падения ледяной фигуры на семилетнего мальчика проводится доследственная проверка

02 Февраля 2018 года, 20:30

КИРОВСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области проводит проверку по факту падения ледяной фигуры на семилетнего мальчика в «Снежной деревне». Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Ксения Кошелюк.

«В настоящий момент опрашивается персонал «деревни», медицинские работники, осматривается место происшествия. По предварительной информации ребёнку причинён вред здоровью средней тяжести», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, в результате падения фигуры ребёнок получил перелом ноги. Известно, что семья приехала в Кировск из Гаджиево.