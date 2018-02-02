«Аэрофлот» предупреждает о возможных задержках рейсов по метеоусловиям

02 Февраля 2018 года, 22:18

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе, российский национальный перевозчик предупреждает пассажиров об изменении времени вылета рейсов из аэропорта Шереметьево.

В частности, 3 февраля рейс SU 1325 будет выполнен в 22:25 (по расписанию – в 19:05).

«Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с действующими Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота», – отмечается в сообщении «Аэрофлота».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается сильный мокрый снег, усиление ветра до 12-17 м/с. Также прогнозируются значительные температурные перепады – от 0° до -15°.

Дополнительную информаци о статусе рейса можно получить по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в представительствах авиакомпании. Полный перечень рейсов, которые 3 февраля будет выполнены по изменённому расписанию, опубликован на официальном сайте национального перевозчика.