Размещение объектов ветропарка обсудили в Мурманской области

03 Февраля 2018 года, 10:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось совещание по вопросам реализации на территории области проекта по строительству ветропарка. В нём приняли участие вице-губернатор Евгений Никора, председатель совета ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов, а также представители «Энел Грин Пауэр», «Энел Грин Пауэр Рус», руководители профильных региональных министерств и другие.

«Стороны рассмотрели вопросы размещения объектов производства электроэнергии, а также их технологического присоединения к существующей энергосистеме», - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, в июне 2017 года ПАО «Энел Россия» в результате победы в тендере инвестиционных проектов на основе возобновляемых источников энергии получило право на строительство объекта ветрогенерации на территории Мурманской области. Ветропарк установленной мощностью 201 МВт сможет вырабатывать порядка 730 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 241400 тонн углекислого газа в атмосферу.