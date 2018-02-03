Арктической экспедиции на внедорожниках потребовалась помощь атомного ледокола

03 Февраля 2018 года, 11:36

РОССИЯ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Участникам экспедиционного центра «РГО Экспо» потребовалась помощь атомного ледокола. Экстремалы на внедорожниках отправились в экспедицию из Норильска в Диксон, в надежде установить мировой рекорд. Поддержку акции оказало Русское географическое общество.

«Участники экспедиции остановились на полярной метеостанции Сопкарга и направили запрос о помощи в Росатомфлот, - рассказал директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. – В письме путешественников говорилось, что погодные условия и поврежденные ледовыми торосами колеса машин не позволили автомобильной группе преодолеть обратный путь самостоятельно».

31 января капитан атомного ледокола «Таймыр» Павел Волков взял на борт участников экспедиции и автомобили и доставил их в порт Дудинка. Сейчас атомный ледокол «Таймыр» вернулся к работе по обеспечению безопасной проводки судов на акватории Северного морского пути.