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Главная » НОВОСТИ » Арктической экспедиции на внедорожниках потребовалась помощь атомного ледокола
 
 
 
 
03 Февраля 2018 года, 11:36

Арктической экспедиции на внедорожниках потребовалась помощь атомного ледокола


РОССИЯ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Участникам экспедиционного центра «РГО Экспо» потребовалась помощь атомного ледокола. Экстремалы на внедорожниках отправились в экспедицию из Норильска в Диксон, в надежде установить мировой рекорд. Поддержку акции оказало Русское географическое общество.

«Участники экспедиции остановились на полярной метеостанции Сопкарга и направили запрос о помощи в Росатомфлот, - рассказал директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. – В письме путешественников говорилось, что погодные условия и поврежденные ледовыми торосами колеса машин не позволили автомобильной группе преодолеть обратный путь самостоятельно».

31 января капитан атомного ледокола «Таймыр» Павел Волков взял на борт участников экспедиции и автомобили и доставил их в порт Дудинка. Сейчас атомный ледокол «Таймыр» вернулся к работе по обеспечению безопасной проводки судов на акватории Северного морского пути.

 

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