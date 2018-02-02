В Мурманске открылась выставка графики заслуженного художника России Виталия Бубенцова

МУРМАНСК/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном художественном музее состоялось открытие выставки графики заслуженного художника России, члена Союза художников Виталия Бубенцова. Выставка называется «По земле Кольской». На ней представлены около 50 графических работ разных лет.
Художник изображает родные места: Кольский залив, сопки, отвесные скалы, живописные озёра и бурные реки, Хибины, старинные поморские сёла Варзугу и Ковду. Из путешествий по сёлам Беломорья родилась серия портретов поморов и поморок – колоритных образов людей севера. На выставке зрители смогут увидеть листы, созданные под впечатлением творческих путешествий художника в Северную Атлантику и Арктику.