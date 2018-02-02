Судоремонтный завод «Нерпа» может стать участником проекта «Арктик СПГ-2»

03 Февраля 2018 года, 13:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Представители ПАО «НОВАТЭК», ОСК и центра судоремонта «Звёздочка» совершили рабочую поездку на судоремонтный завод «Нерпа». Об этом «Би-порту» сообщили на предприятии. Делегация оценила технические и технологические возможности завода для участия в проекте «Арктик СПГ-2».

« Особое внимание технические специалисты обратили на наличие удобного причального фронта и двух передаточных доков, что дает дополнительные возможности для удобной транспортировки крупнотоннажных конструкций к месту назначения», - говорится в сообщении.

Участие в арктических проектах даст «Нерпе» шанс занять новую нишу, чтобы увеличить долю гражданской продукции в общем объеме производства.