У президента Финляндии родился сын

03 Февраля 2018 года, 14:38

ФИНЛЯНДИЯ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ - Сегодня у президента Финляндии Саули Ниинистё и его супруги Йенни Хаукио родился сын. Об этом сообщила канцелярия главы государства, а также сам новоиспеченный отец на своей странице в Facebook.

«Мы теперь родители маленького мальчика», - написал президент.

В сообщении говорится, что отец присутствовал при родах и что мать и новорожденный сын чувствуют себя хорошо. О беременности супруги президента стало известно 9 октября прошлого года. У Ниинистё уже есть двое сыновей от предыдущего брака. Йенни Хаукио сейчас сорок лет, Саули Ниинистё – 69.