В Мурманске подвели итоги работы подсистемы РСЧС

03 Февраля 2018 года, 17:40

МУРМАНСК/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске подвели итоги деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны за прошедший год. В мероприятии приняли участие глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области, руководители предприятий города, учащиеся мурманской кадетской школы.

Мурманское звено подсистемы РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) ведет постоянную работу, направленную на круглосуточное обеспечение безопасности населения столицы Заполярья. На территории города действует аварийно-спасательный отряд.

«Вопросы гражданской обороны и обеспечения безопасности населения – одна из первостепенных задач муниципалитета, – подчеркнул Андрей Сысоев. – К сожалению, в прошлом году возникали ситуации, которые требовали напряженной и слаженной работы всех структур, чтобы предотвратить развитие чрезвычайных ситуаций и помочь людям, оказавшимся в беде».

Он отметил, что работа городских служб во время экстренных ситуаций неоднократно была отмечена на разных уровнях. Однако не менее важное направление в деятельности городского звена территориальной подсистемы РСЧС заключается в проведении профилактических мероприятий.

За заслуги и личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций памятной медалью МЧС России «Генерал армии Алтунин» был удостоен глава областного центра.

Кроме того, отличившиеся сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области получили благодарственные письма. Почетными грамотами за достигнутые успехи в области гражданской обороны и защиты населения наградили представителей городских предприятий, сотрудников мурманского аварийно-спасательного отряда.