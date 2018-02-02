Сход лавины в Кировске: подробности происшествия

03 Февраля 2018 года, 18:25

КИРОВСК/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – Решается вопрос о направлении в следственные органы материалов по факту схода лавины в Кировске, повлекшего смерть человека, для уголовного преследования. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова.

По предварительной информации, трое жителей Апатитов в нарушение требований безопасности катались на необорудованном склоне горы Юкспор. Граждане своими действиями спровоцировали сход лавины, в результате чего погиб участник группы - 23-летний мужчина. В настоящее время на месте завала работают сотрудники МЧС и спецтехника. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кировска.

«Прокуратурой начата проверка по факту обязательного информирования граждан о лавинной опасности, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц», - сообщили в прокуратуре.