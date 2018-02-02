Чемпионат JuniorSkills состоится в Мурманской области

04 Февраля 2018 года, 13:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 февраля/ БИ-ПОРТ - С 6 по 9 февраля 2018 года в Мурманской области состоится III Региональный чемпионат JuniorSkills. JuniorSkills – это программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников. Цель программы состоит в создании новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций.

В Мурманской области программа JuniorSkills реализуется с 2016 года. За время существования программы в регионе созданы 3 специализированных центра компетенций JuniorSkills по направлениям «Электромонтажные работы JuniorSkills», «Мобильная робототехника JuniorSkills», «Интернет вещей JuniorSkills», «Сетевое и системное администрирование», проведены два региональных чемпионата JuniorSkills, по итогам которых обучающиеся показывают высокие результаты на соревнованиях всероссийского уровня и рекомендуются для участия в международных соревнованиях.

В III Региональном чемпионате JuniorSkills 2018 примут участие 94 обучающихся от 10 до 17 лет из образовательных организаций 6 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск.

В дни проведения чемпиона в Мурманской области состоится деловая программа, в рамках которой пройдут круглые столы, мастер-классы для профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций среднего, высшего образования и индустриальные партнеры. Для участников чемпионата запланированы «Школа ключевых компетенций», мастер-классы от профессионалов, экскурсии на предприятия города Мурманска.

Также 9 февраля, в день закрытия чемпионата, все желающие смогут принять участие в мастер-классах в рамках интерактивной выставки «Город профессий», подготовленных специалистами профессиональных образовательных организаций региона.