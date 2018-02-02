Командующий Северным флотом провёл строевой смотр участников парада, посвящённого 100-летию РККА

04 Февраля 2018 года, 15:40

СЕВЕРОМОРСК/ 4 февраля/ БИ-ПОРТ - Сегодня командующий Краснознамённым Северным флотом адмирал Николай Еменов провёл строевой смотр участников военного парада, приуроченного к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии, который состоится в городе Северомроске 23 февраля.

Адмирал Николай Евменов проверил подгонку исторической формы одежды военнослужащих и поручил командирам всех уровней сократить время тренировок на открытом воздухе при низких температурах и внимательно следить за самочувстием и утеплённостю личного состава.

В тренировках, проходящих на территории причального фронта соединения десантных кораблей в Североморске, принимают участие более 800 военнослужащих из основных объединений и соединений, а также штаба Северного флота. Из них сформированы 12 парадных расчётов.

Военнослужащие одеты в зимнюю форму одежды, которая была на штате Красной армии и флота во время Гражданской и Великой Отечетсвенной войны.

23 февраля парадным строем пройдут красноармейцы в серых шинелях и будёновках, вооружённые легендарной трёхлинейной винтовкой системы Мосина, экипажи первых кораблей флотилии Северного Ледовитого океана: линкора «Чесма», легендарного крейсера «Варяг» и крейсера «Аскольд», морские пехотинцы, лыжники, стрелки и автоматчики, лётчики и танкисты, сапёры и медсёстры. В параде также примет участие взвод собак.