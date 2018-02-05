Коллеги рассказали о работе спасателя, погибшего под лавиной в Кировске

04 Февраля 2018 года, 17:29

КИРОВСК/ 4 февраля/ БИ-ПОРТ – В Службе гражданской защиты Апатитов рассказали подробности происшествия на горе Юкспорр, в результате которого погиб спасатель Максим Захаров. Как ранее сообщал «Би-порт», по данному факту проводится проверка.

3 февраля группа из трёх мужчин, работающих в профессиональной аварийно – спасательной службе, в свободное от работы время решили произвести восхождение по левой части горы Юкспорр. На момент начала восхождения метеорологическая обстановка, уровень лавинной опасности, а также выбранный маршрут не предвещали беды. При подходе к вершине погодные условия сильно ухудшились, и группой было принято решение остановить восхождение и совершать спуск по кулуару «Шведский».

«Пройдя вниз при помощи альпинистского снаряжения около 100 метров, Максим решил совершить дальнейший спуск на сноуборде. В ходе спуска произошел отрыв снежной массы, вызвав сход снежной лавины», - говорится в сообщении ПАСС. Тело погибшего было обнаружено в ходе поисково-спасательной операции.

Максим Захаров работает в спасательной службе с мая 2015 года. Он владел навыками по оказанию первой медицинской помощи, прошел обучение по базовой лавиной подготовке. Мужчина неоднократно участвовал в поисковых спасательных работах в природной среде и на акватории озера Имандра, оказывал помощь и принимал участие в ликвидации последствий ДТП и ликвидации последствий пожаров.

«Только за 2018 год он участвовал в 23 аварийно-спасательных работах, в ходе которых оказана помощь и спасено 9 человек», - сообщили в ПАСС.

В свободное время Максим увлекался альпинизмом, многократно участвовал в соревнования по альпинизму и ледолазанию, проводимых Федерацией альпинизма Мурманской области. . За время работы в МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» награжден грамотами и благодарственными письмами Главного управления МЧС России по Мурманской области, Администрации города Апатиты.