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Главная » НОВОСТИ » Комитет по ветеринарии пока не планирует вносить в думу запрет на кормление безнадзорных животных
 
 
 
 
04 Февраля 2018 года, 18:31

Комитет по ветеринарии пока не планирует вносить в думу запрет на кормление безнадзорных животных


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 февраля/ БИ-ПОРТ – В ближайшее время не планируется внесения в Мурманскую областную думу законопроекта о запрете на кормление безнадзорных животных. Об этом сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Напомним, 19 сентября 2017 года проект закона был рассмотрен на заседании профильного комитета областного парламента. Законопроект помимо прочего предусматривал обязанность для юридических и физических лиц не допускать на принадлежащих им территориях нахождение, обитание и прикорм безнадзорных животных.

«Закрепление обязанности было направлено на пресечение скоплений в населенных пунктах безнадзорных животных, что создает угрозу безопасности граждан и является резервуаром возбудителей заразных болезней», - напомнили в ведомстве.

В связи с негативной оценкой общественностью законопроекта было принято решение об исключении нормы, запрещающей кормление безнадзорных животных. 

Внесение в Мурманскую областную Думу законодательной инициативы, устанавливающей запрет на кормление безнадзорных животных в настоящее время не проводится и не планируется.

 

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