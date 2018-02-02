Комитет по ветеринарии пока не планирует вносить в думу запрет на кормление безнадзорных животных

04 Февраля 2018 года, 18:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 февраля/ БИ-ПОРТ – В ближайшее время не планируется внесения в Мурманскую областную думу законопроекта о запрете на кормление безнадзорных животных. Об этом сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Напомним, 19 сентября 2017 года проект закона был рассмотрен на заседании профильного комитета областного парламента. Законопроект помимо прочего предусматривал обязанность для юридических и физических лиц не допускать на принадлежащих им территориях нахождение, обитание и прикорм безнадзорных животных.

«Закрепление обязанности было направлено на пресечение скоплений в населенных пунктах безнадзорных животных, что создает угрозу безопасности граждан и является резервуаром возбудителей заразных болезней», - напомнили в ведомстве.

В связи с негативной оценкой общественностью законопроекта было принято решение об исключении нормы, запрещающей кормление безнадзорных животных.

Внесение в Мурманскую областную Думу законодательной инициативы, устанавливающей запрет на кормление безнадзорных животных в настоящее время не проводится и не планируется.