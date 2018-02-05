Автомобильный аккумулятор сгорел в мурманской квартире

05 Февраля 2018 года, 08:15

МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в квартире на улице Седова, 12 произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 20:27.

«В результате пожара сгорел автомобильный аккумулятор и деревянный стул. Закопчена квартира по всей площади, произошло задымление 6-9 этажей», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области. Из горящей квартиры был спасён 1 человек.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.