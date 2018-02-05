Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в Терском районе

05 Февраля 2018 года, 08:35

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти мужчины в районе озера Вильмаламбина. Как ранее сообщал «Би-порт», мужчина погиб от переохлаждения после того, как провалился под лёд на снегоходе.

По предварительной информации, 3 февраля 2018 года двое мужчин во время движения по ледяной поверхности озера на снегоходе, провалились под лед. Им удалось выбраться из полыньи, однако, несмотря на предпринимаемые ими меры к самосохранению, один из мужчин скончался на месте.

В настоящее время следствием установлена личность погибшего. Им оказался житель поселка Умба Терского района Мурманской области, 1984 года рождения.

Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели.