Председатель ТСЖ признан виновным за причинение ущерба Мурманской ТЭЦ

05 Февраля 2018 года, 09:59

МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Первомайского округа поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении председателя правления ТСЖ «Северное сияние».

Гражданин, 1947 года рождения, признан виновным в причинении имущественного ущерба собственнику имущества, путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившего особо крупный ущерб.

Установлено, что председатель правления ТСЖ с 1 мая 2015 года по 30 апреля 2016 совершил причинение имущественного ущерба собственнику имущества ПАО «Мурманская ТЭЦ». Деньги, поступившие на расчетный счет ООО « Кольский вычислительный центр», принадлежащие Мурманской ТЭЦ от начисления в счет оплаты за оказанные ТЭЦ услуги, с 1 мая 2015 по 30 апреля 2016 были израсходованы подсудимым на расчеты с другими контрагентами, оказывавшими услуги ТСЖ.

В результате умышленных преступных действий ПАО «Мурманская ТЭЦ» причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 2,8 млн рублей. Подсудимый вину признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на два года. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере ЖКХ сроком на два года.