Ростелеком показал, как работает онлайн-система наблюдения за выборами

05 Февраля 2018 года, 10:30

МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» продемонстрировал журналистам работу системы видеонаблюдения на избирательных участках. Ранее об этих задачах телеком-компании сообщили на итоговой пресс-конференции в Мурманске.

«На каждом избирательном участке будет установлено по две камеры, каждая из которых имеет угол обзора 95°, что позволяет видеть и комиссию, и урны для голосования. Разумеется, из наблюдения исключены кабинки для голосования», – рассказал журналистам технический директор мурманского филиала Константин Лукьян.

По словам технического директора, всё, что происходит в помещениях для голосования будет транслироваться в режиме онлайн, а затем храниться в течение установленного законом времени.

«Для организации наблюдения в некоторых школах Мурманской области мы создали необходимую инфраструктуру, в том числе, провели оптику – так называемую «последнюю милю». В каждой участковой избирательной комиссии установлено специальное оборудование – антивандальный шкаф, источник бесперебойного питания, коммутатор, канальное оборудование и камеры. Отмечу, что камеры оборудованы микрофонами, а их технология позволяет получать качественную картинку даже в условиях плохого освещения», – рассказал Константин Лукьян.

Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 40 тысяч УИК и территориальных избирательных комиссиях (ТИК).

Это не первый случай установки системы видеонаблюдения – в 2012 году накануне предыдущих президентских выборов специалисты «Ростелекома» оборудовали системой видеонаблюдения около 400 избирательных участков. В дальнейшем часть оборудования было демонтирована, а другая – переоборудована для наблюдения за ЕГЭ. По словам представителей «Ростелекома», по окончании выборов часть оборудования также может поступить в распоряжение образовательных учреждений для целей видеонаблюдения во время проведения единого госэкзамена. Однако окончательного решения по использованию этого оборудования ещё не принято. В «Ростелекоме» отметили, что для выборов в этом году была заново отстроена вся инфраструктура и устанавливается новое оборудование.