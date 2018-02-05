В Заполярье отметят Международный день саамов

05 Февраля 2018 года, 10:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Завтра, 6 февраля, отмечается Международный день саамов. В этот день по уже сложившейся традиции в городах и сёлах Мурманской области откроются выставки, пройдут концерты, тематические уроки, вечера встреч и другие мероприятия.

В Мурманске праздничные мероприятия начнутся в 12:00 у здания Центра народов Севера, где под звуки саамского гимна будет поднят национальный флаг. В Мурманском областном краеведческом музее в 14:00 откроется выставка «Саамская деревня Варзино», посвященная культуре и быту саамов.

В селе Ловозеро у здания Национального культурного центра в 12:00 начнется торжественный митинг с поднятием саамского флага, а в 12:30 – саамский сход «Сарнэпь минэ баяс» («Говорим о нас»).

В 16:00 в Ловозерском центре развития досуга и культуры состоится праздничный концерт, посвященный 25-летию со дня образования Мурманской областной общественной организации саамских мастеров и художников «Чепесь самь». А театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша» и вечер «Самь пеййв» начнутся в 18:00.