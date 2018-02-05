Следком проверяет коммунальщиков после видео, где мурманчан сбило водой

05 Февраля 2018 года, 11:44

МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Следственный отдел по Мурманску следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области проводит процессуальную проверку по информации, опубликованной в интернете.

На видео попали женщина с ребенком, которые пытались перейти дорогу по пешеходному переходу в момент прорыва водопровода, но их сбило с ног сильным потоком воды. Напомним, авария произошла на улице Старостина 27 января, городские коммунальные службы в кратчайшие сроки максимально убрали лед.

«Причины произошедшего, а также своевременность и адекватность мер по ликвидации последствий коммунальной аварии – являются предметом процессуальной проверки. Следствием будет дана правовая оценка оперативности действий должностных лиц коммунальных служб», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СКР.

По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Ю. Ускова