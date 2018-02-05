«Олкон» наградил победителей производственных соревнований

05 Февраля 2018 года, 12:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ - АО «Олкон» провело церемонию награждения для победителей производственных соревнований по итогам 2017 года.

В лидеры вышли 215 работников из 25 бригад. Всего в производственных соревнованиях на «Олконе» в 2017 году участвовали 111 малых команд (бригад, смен, звеньев).

«Все больше наших коллег участвуют в трудовых соревнованиях, еще год назад между собой соревновались 103 команды. Мы считаем производственные соревнования хорошей традицией, поэтому будем вовлекать в них новые коллективы комбината», – сказала директор по персоналу «Карельского окатыша» и «Олкона» Елена Гогунова.

Бригады оценивают по ключевым показателям, которые определены для каждого структурного подразделения. Два раза в год каждому победившему коллективу вручают сертификаты на командообразующее мероприятие на выбор.

Второй год подряд на торжественную церемонию награждения приглашают не только сотрудников комбината, но и их семьи.