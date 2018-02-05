На ледоколе «Евгений Примаков» подняли флаг России

05 Февраля 2018 года, 12:33

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге 3 февраля, над ледоколом «Евгений Примаков» торжественно подняли российский флаг. Он стал четвертым судном, созданным для снабжения добывающих платформ. Три других уже введены в строй.

Настоящие ледовые испытания судна начнутся в апреле, после чего его передадут заказчику. На церемонии официальные лица обратили внимание на символизм: судно, созданное для работы в тяжелых условиях на Дальнем Востоке, названо именем политика, проявившего себя в тяжелый период в истории страны.

«Я полагаю, это дань памяти человеку, недооцененному при жизни. Ведь это не первое судно, названное в его честь. В Мурманске спустили на воду разведывательный корабль, также названный в честь Евгения Максимовича. Потому что это был действительно великий государственный деятель, и первое лицо страны его уважало и советовалось с ним». – цитирует «Московский комсомолец» врача-кардиолога, доктора медицины, академика РАН Давида Иоселиани, хорошо знавшего Примакова.

После спуска на воду «Евгений Примаков» будет эксплуатироваться на шельфе Сахалина. Ледокол круглый год будет обеспечивать безопасность добычи нефти и газа в Охотском море.