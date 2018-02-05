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Главная » НОВОСТИ » Проект Мурманского транспортного узла может не войти в Кольскую опорную зону
 
 
 
 
05 Февраля 2018 года, 12:40

Проект Мурманского транспортного узла может не войти в Кольскую опорную зону


МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Проект комплексного развития Мурманского транспортного узла может не войти в Кольскую опорную зону. Соответствующее заявление сегодня сделала министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова на выездном заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Камнем преткновения могут стать критерии включения в состав опорных зон масштабных с точки зрения стоимости - более 100 млрд рублей - так называемых якорных инвестиционных проектов.

«Проект комплексного развития Мурманского транспортного узла включает в себя несколько проектов, и представлен не одним, как требуют нормы законопроекта, а разными юридическими лицами, стоимость каждого из которых не превышает 100 млрд рублей. На сегодняшний день не соответствует по критерию стоимости понятию якорного также проект НОВАТЭКа по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений», - сказала Елена Тихонова.

По её мнению, заложенный в законопроект подход при определении якорного проекта не отвечает целям создания опорных зон. По замыслу разработчиков опорные зоны формируются в целях ускоренного социально-экономического развития, привлечения инвестиций, освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктики, развития Северного морского пути.

«В этой связи мы предложили использовать в качестве критерия не их стоимость, а их значимость для развития опорной зоны, для существенной активизации инвестиционной деятельности, для появления новых проектов, стоимость которых в совокупности может составлять 100 млрд рублей и более», - добавила министр.

При этом, как полагает Елена Тихонова, сейчас законопроект сосредоточен только на экономическом развитии. Обязательств, прописанных в документе не достаточно для обеспечения социально-экономического развития, улучшения качества жизни проживающего и работающего здесь населения. Да и перечень заложенных в нём инструментов для обеспечения ускоренного развития макрорегиона трудно назвать исчерпывающим.

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