Члены УИК: Нас заставляют ходить по квартирам!

05 Февраля 2018 года, 12:55

МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Члены участковых избирательных комиссий приступили к поквартирному обходу избирателей с целью личного вручения приглашения на выборы президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Ранее об этом новшестве рассказала председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии Нина Тихомирова.

Как рассказали «Би-порту» в одной из УИК, на каждого члена комиссии приходится несколько домов, которые он должен обойти дважды – сейчас и перед самыми выборами. Попутно идёт сверка списков зарегистрированных избирателей (напомним, только в Мурманске зарегистрировано более 250 тысяч избирателей).

Вместе с тем, особого энтузиазма у участковых комиссий это новшество не вызвало. «Нам приходится ходить по вечерам и в выходные дни, чтобы застать мурманчан дома. Мы очень много времени тратим на то, чтобы попасть в подъезды, так как почти все они оборудованы домофонами, а пускать посторонних мурманчане особо не стремятся», – рассказали «Би-порту» гонцы избиркома. Собеседники агентства также рассказали, что им запретили оставлять пригласительные в почтовых ящиках, как это было раньше.

Очень много вопросов у сотрудников УИК возникают в целесообразности сверки списков избирателей. «Такое чувство, что всё построено на принципе недоверия и подвоха. Очень неприятно», – рассказали агентству в другой комиссии. «Нам даже толком не сказали, сколько будут за это платить, а просто поставили перед фактом, что теперь это наша обязанность», – добавили собеседники «Би-порта».

К слову, вопрос финансирования работ избирательных комиссии так же не нашёл ответа на брифинге председателя Мурманской ТИК. Г-жа Тихомирова лишь сообщила, что «всё финансирование осуществляется в рамках бюджета ЦИКа».