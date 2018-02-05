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05 Февраля 2018 года, 12:55

Члены УИК: Нас заставляют ходить по квартирам!


МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Члены участковых избирательных комиссий приступили к поквартирному обходу избирателей с целью личного вручения приглашения на выборы президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Ранее об этом новшестве рассказала председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии Нина Тихомирова.

Как рассказали «Би-порту» в одной из УИК, на каждого члена комиссии приходится несколько домов, которые он должен обойти дважды – сейчас и перед самыми выборами. Попутно идёт сверка списков зарегистрированных избирателей (напомним, только в Мурманске зарегистрировано более 250 тысяч избирателей).

Вместе с тем, особого энтузиазма у участковых комиссий это новшество не вызвало. «Нам приходится ходить по вечерам и в выходные дни, чтобы застать мурманчан дома. Мы очень много времени тратим на то, чтобы попасть в подъезды, так как почти все они оборудованы домофонами, а пускать посторонних мурманчане особо не стремятся», – рассказали «Би-порту» гонцы избиркома. Собеседники агентства также рассказали, что им запретили оставлять пригласительные в почтовых ящиках, как это было раньше.

Очень много вопросов у сотрудников УИК возникают в целесообразности сверки списков избирателей. «Такое чувство, что всё построено на принципе недоверия и подвоха. Очень неприятно», – рассказали агентству в другой комиссии. «Нам даже толком не сказали, сколько будут за это платить, а просто поставили перед фактом, что теперь это наша обязанность», – добавили собеседники «Би-порта».

К слову, вопрос финансирования работ избирательных комиссии так же не нашёл ответа на брифинге председателя Мурманской ТИК. Г-жа Тихомирова лишь сообщила, что «всё финансирование осуществляется в рамках бюджета ЦИКа».

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    array(6) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36920" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210925.html" ["comment"]=> string(60) "Сотрудников УИКов можно понять..." ["date"]=> string(19) "2018-02-05 14:06:08" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.104" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74173719" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36921" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210925.html" ["comment"]=> string(236) "Вчера приходили,вручили приглашение,отпечатанное на хорошей бумаге. Столько бюджетных средств впустую. Бесполезные инициативы." ["date"]=> string(19) "2018-02-05 14:16:03" ["autor"]=> string(54) "Мое государство меня бережет?" ["email"]=> string(14) "gimale@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "81.24.129.87" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74173967" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36924" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210925.html" ["comment"]=> string(55) "Оплата сдельная или на окладе?" ["date"]=> string(19) "2018-02-05 14:43:30" ["autor"]=> string(24) "Н. Грабовский" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.mds.yandex.net/get-yapic/63256/442" ["ip"]=> string(13) "188.170.73.75" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74174637" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36925" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210925.html" ["comment"]=> string(288) "Чаще всего на УИК сидят женщины - учителя, библиотекари. Вот как они в здравом рассудке будут ходить по квартирам чужих людей, это же ничем неоправданный риск!" ["date"]=> string(19) "2018-02-05 14:44:32" ["autor"]=> string(16) "Ватьмашу" ["email"]=> string(12) "mail@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.73.139.108" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74174660" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36929" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210925.html" ["comment"]=> string(262) "по башке им дадут за низкий процент явки боятся что не пойдет народ голосовать, вот клерков гоняют по темным подъездам, а я все равно не пойду )))" ["date"]=> string(19) "2018-02-05 15:59:51" ["autor"]=> string(22) "мурманчанка" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(15) "213.142.193.162" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74176645" } [5]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36930" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210925.html" ["comment"]=> string(113) "А Вы - это весь народ? Весьма самонадеянно с Вашей стороны." ["date"]=> string(19) "2018-02-05 16:46:10" ["autor"]=> string(12) "Знайка" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.245.207.62" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74177943" } }
  • Сотрудников УИКов можно понять...
  • Вчера приходили,вручили приглашение,отпечатанное на хорошей бумаге. Столько бюджетных средств впустую. Бесполезные инициативы.
  • Оплата сдельная или на окладе?
  • Чаще всего на УИК сидят женщины - учителя, библиотекари. Вот как они в здравом рассудке будут ходить по квартирам чужих людей, это же ничем неоправданный риск!
  • по башке им дадут за низкий процент явки боятся что не пойдет народ голосовать, вот клерков гоняют по темным подъездам, а я все равно не пойду )))
  • А Вы - это весь народ? Весьма самонадеянно с Вашей стороны.
 
 
 
 
 
 
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