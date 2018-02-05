«Платон» пропишут в Налоговом кодексе

05 Февраля 2018 года, 13:42

РОССИЯ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Сборы за износ дорожного полотна (через систему «Платон»), торговый и утилизационный сборы в 2018 году пропишут в Налоговом кодексе (НК), сообщили «Известиям» три участника совещаний в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития.

Правительство поручило министерствам зафиксировать регулирование неналоговых платежей в НК. Свои предложения они должны представить к 28 февраля. Неналоговые платежи будут зафиксированы в виде отдельной главы с названием «Обязательные платежи публичного характера».

Для регулирования остальных неналоговых платежей, то есть тех, что носят неналоговый характер, подготовят отдельный закон. К ним относится, например, плата за загрязнение окружающей среды и за получение отдельных справок.

«Мы считаем, что регулирование отдельным законом позволит охватить значительный круг таких платежей и четко определить правила их установления, начисления и взимания», — рассказали в Минэкономразвития.

Перераспределение платежей по разным нормативным актам усложнит появление новых сборов. Сейчас неналоговые платежи появляются хаотично, а после подготовки закона о новые сборы смогут возникнуть только в виде поправок в этот закон с согласованием в правительстве, Государственной думе и Совете Федерации.