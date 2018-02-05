Владимир Бурматов посетил Мурманский морской торговый порт

05 Февраля 2018 года, 13:50

МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ - Председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды ознакомился с масштабной экологической программой предприятия, финансирование которой в 2017 году превысило 720 миллионов рублей.

Мурманские портовики презентовали главе профильного думского комитета целый комплекс инновационных экологических проектов, как уже реализованных, так и перспективных, работа над которыми в настоящее время переходит к практическому этапу.

Количество туманообразующих пушек, работающих на территории предприятия, на начало 2018 года составляет 11 единиц. Большего количества нет ни в одном другом российском порту. В 2018 году портовики планируют установить еще 6 аналогичных установок. Их эффективность подтверждается контрольными замерами ведущего в стране в области исследования атмосферного воздуха АО «НИИ «Атмосфера».

Недавно завершилась работа по выбору подрядной организации для строительства пылеветрозащитных экранов высотой 20 метров по периметру производственной площадки порта. Тендер выиграла питерская компания ЗАО «СММ», которая уже приступила к мобилизации техники и персонала для начала строительно-монтажных работ. Строительство предполагается вести поэтапно, и завершить монтаж всего периметра инновационного защитного сооружения в 2020 году.

Особый интерес у Владимира Бурматова вызвала организованная в ПАО «ММТП» специализированная экологическая диспетчерская. На мониторы дежурного оператора экологической диспетчерской непрерывно поступают данные инструментального контроля со специальных датчиков, установленных на производственной площадке порта и на границе санитарно-защитной зоны. Полученные данные помогают специалистам-экологам оценивать влияние производственных процессов на окружающую среду и оперативно принимать эффективные решения для его минимизации.