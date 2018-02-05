Ликвидация кладбища кораблей в Кольском заливе буксует в особенностях законодательства

05 Февраля 2018 года, 14:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Реализация проекта по ликвидации несанкционированных свалок судов на побережье и в акватории Кольского залива сталкивается с трудностями. Об этом сегодня на выездном заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды рассказал вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.

Исходные данные таковы: в 80-90-е годы прошлого столетия вдоль побережья Кольского залива образовались свалки брошенных судов. «Кладбище», занимающее площадь в несколько тысяч гектар, негативно влияет на состояние морской среды. В 2016 году началась реализация пилотного проекта по ликвидации несанкционированных свалок. Из федерального бюджета на эти мероприятия в 2016-2017 годах было выделено 50 млн рублей. В августе прошлого года в бухте Ретинская были подняты первые металлоконструкции неопознанных судов. Всего же в заливе таких объектов 102, только половина из них находится на береговой линии, остальные – в акватории.

Одна из проблем, которая тормозит работу по проекту, заключается в том, что федеральный бюджет может финансировать подъём только тех объектов, которые были признаны бесхозными.

«До сих пор не определено ведомство, которое может быть ответственным за обращения в суд с заявлением о признании затопленного имущества бесхозным. Мы уже имеем такие объекты, нам необходимо определить, кто будет обращаться в суд», - сказал Евгений Никора.

По его словам, взять на себя эту работу могли бы региональное управление Росприроднадзора или Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора. Руководители обоих ведомств не против заняться обращениями в суд, но им необходимо разрешение руководства самого федерального агентства.