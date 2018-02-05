В России разработан стандарт для охранников медучреждений

05 Февраля 2018 года, 15:25

РОССИЯ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В России появится профессиональный стандарт для охранников медицинских учреждений. Он станет второй специализацией в этой сфере — до сих пор Национальный совет при президенте по профессиональным квалификациям утвердил только стандарт для охранников образовательных организаций.

Это — две совершенно разные специализации, требующие различных знаний и навыков, пояснил «Известиям» председатель Союза организаций, осуществляющих охрану социальных объектов Москвы (разработчик стандарта) Сергей Саминский.

«Если в школе должен быть строжайший пропускной режим и главное для охранника — внимательность и педантичность, то в больнице и поликлинике вход свободный, и задача — вовремя выявить злоумышленника и успеть предотвратить преступление на всей огромной территории», — рассказал он.

В медицинских организациях находятся люди с нарушенной эмоциональной сферой, тяжело и смертельно больные, указано в пояснительной записке. У них бывают срывы, часто они ищут виновных среди медперсонала. Так, за 2016 год зарегистрировано 1216 нападений на медиков, за 2015–2016 были убиты 15 сотрудников. Такое случалось и в Мурманске: в августе 2017 года мужчина пронёс нож в онкологический диспансер, убил им врача и сам покончил с собой.

Охранник для медучреждения должен знать законодательство в области прав и обязанностей медперсонала, пациентов и их близких, особые права инвалидов и требования в области соблюдения врачебной тайны. Ему необходимо разбираться в типах объектов здравоохранения, в нюансах их антитеррористической защищенности и правилах пожарной безопасности.

Такой специалист должен знать правила и способы медицинского и немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ. Он обязан с первого взгляда выявлять потенциальных воров и предотвращать кражу, учитывать психологическое состояние пациентов и их родственников, уметь предотвращать и гасить конфликты, а преступные намерения определять по совокупности невербального и вербального поведения.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев