В Печенгском районе выбрали руководство молодежного совета

05 Февраля 2018 года, 15:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе состоялось заседание Молодежного Совета. На собрании планировалось знакомство с новым составом Совета, выборы председателя и его заместителя, обсуждение предстоящих в этом году мероприятий.

Поприветствовали новых членов Совета глава администрации Печенгского района Эдуард Затона и депутат Мурманской областной думы Андрей Фоменко.

Сотрудники отдела молодежной политики Ольга Большакова и Ирина Кондратьева рассказали о целях и задачах Молодежного совета.

По итогам всеобщего голосования новым председателем Молодежного совета Печенгского района стал Артем Воробьёв, его заместителем – Наталия Сидорина, представителем в Молодежный совет при губернаторе Мурманского региона – Кристина Трифонова.

Фото: pechengamr.ru