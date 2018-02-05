В Мурманске зазвучит сирена

05 Февраля 2018 года, 16:11

МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Мурманска информирует о том, что 7 февраля на территории города будет проводиться комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области.

Цель проверки – оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования РАСЦО для информирования населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.

АГМ