В России нарастят производство солнечных батарей для спутников

05 Февраля 2018 года, 19:02

РОССИЯ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В России стартует программа импортозамещения солнечных батарей для космических аппаратов (КА). За два-три года их производство нарастят в несколько раз, сообщили «Известиям» в компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС).

В первую очередь речь идет об оснащении российских гражданских и военных спутников производства самой ИСС. Сегодня на орбите находятся 92 аппарата для связи, навигации и геодезии, разработанных и изготовленных этой компанией – около двух третей российского спутникового флота.

Сейчас завод «Квант» (столичное предприятие, входящее в холдинг) ежегодно выпускает несколько квадратных метров ФЭП собственного производства, которые применяются для производства солнечных батарей. В основном же используют иностранные ФЭП, которых хватает на изготовление 80–120 квадратных м таких панелей.

Рост отечественного производства позволит избавиться от потребности в иностранных комплектующих, отметил действительный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Игорь Маринин.

Фото: ТАСС/Евгений Курсков