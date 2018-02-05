Из ледокола «Сибирь» выгрузили два атомных реактора

05 Февраля 2018 года, 16:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области завершена операция по выгрузке двух реакторов с утилизируемого атомного ледокола «Сибирь». Работы произвели специалисты судоремонтного завода «Нерпа» по технологии, разработанной НИПТБ «Онега».

Специально для работ по выгрузке плавкран, задействованный в подъёме крупногабаритных частей атомной установки, был дооборудован мощной платформой. Кабину машиниста крана оснастили биологической защитой.

«Для проведения операции было приобретено специальное оборудование для плазменной резки и изготовлена дополнительная оснастка – грузоподъемные опоры и защитные кессоны, куда выгружались реакторы», - сообщили «Би-порту» в пресс-службе «Нерпы».

Операция по выгрузке одного 70-ти тонного реактора заняла три часа. Защитные кессоны с реакторами были перевезены на стапельную плиту и помещены в блок-упаковку, которая после герметизации в скором времени отправится в Сайда-губу на хранение.

До конца марта все работы по демонтажу атомной установки будут завершены, а чистый корпус ледокола будет передан «Атомфлоту».