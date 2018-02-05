Улётные призы в честь юбилея авиации

05 Февраля 2018 года, 16:20

МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Информационное агентство «Би-порт» совместно с неофициальным сообществом «Мурманский аэропорт» и пабликом «Авиация и ты» объявляют о серии конкурсов, посвящённых 95-летию российской гражданской авиации и юбилею национального перевозчика – авиакомпании «Аэрофлот».

«Каждую неделю в сообществах будут появляться различные задания – от простого репоста до авиационной викторины, в которой понадобятся маломальские знания авиации. По итогам недели администрации сообществ случайным образом будут выбирать по одному победителю, который и получит приз недели», – рассказали организаторы конкурсов. Имена первых победителей организаторы объявят в День гражданской авиации России – 9 февраля – в пабликах-участниках и на сайте ИА «Би-порт».

Напомним, ИА «Би-порт» и Tele2 Мурманск выступают инициаторами традиционного споттинга, который проходит в Мурманском аэропорту с 2012 года и является одним из самых долгожданных событий для любителей авиации. В 2017 году участие в мероприятии приняли более 40 человек, в том числе – топовые блогеры из Москвы и Петербурга. В марте 2018 года национальный перевозчик – авиакомпания «Аэрофлот» – будет отмечать 95-летие со дня основания. Маршрутная сеть «Аэрофлота» в составе альянса SkyTeam насчитывает 1074 пункта в 177 странах мира. В Мурманск лидер российской авиации выполняет три ежедневных рейса в Москву (аэропорт Шереметьево).