Для отдалённых населённых пунктов севера просят «поблажки»

05 Февраля 2018 года, 16:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Строительство полигонов ТКО, полноценных мусороперерабатывающих предприятий, а также организация ежедневного вывоза мусора для труднодоступных населённых пунктов в арктической зоне является нецелесообразным. Такое заявление сделал сегодня вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора. По его словам, затраты на организацию деятельности по обращению с отходами несоизмеримо высоки и абсолютно не окупаемы. В реальности это будет означать, что оплачивать транспортировку отходов из «отдалёнки» будут кошелки тех, кто живёт в крупных городах.

«Естественно, если люди в крупных населённых пунктах будут платить за тех, кто живёт в удалённых населённых пунктах, то это повысит общую нагрузку. А нагрузка по коммунальным услугам в Мурманской области является самой высокой на Северо-Западе», - сказал Евгений Никора.

Чтобы сделать работу по обращению с отходами в малых, отдалённых и труднодоступных населённых пунктах рентабельной, он предложил увеличить для них предельный срок накопления отходов с 11 до 36 месяцев.