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Главная » НОВОСТИ » Жители Мурманской области голосуют ногами
 
 
 
 
05 Февраля 2018 года, 16:50

Жители Мурманской области голосуют ногами


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Федеральный центр при разработке законопроекта об Арктической зоне Российской Федерации практически не учитывает те предложения, которые поступают из заинтересованных регионов. Об этом сообщил сегодня депутат Мурманской областной думы Максим Белов. К документу, представленному в ноябре 2017 года, парламентарии вновь направили свои пожелания и видения действия закона.

«Удивительно, но не все в России понимают необходимость такого закона. Только Мурманская область потеряла с 90-х годов 40% населения. Жизнь на Севере в последние годы потеряла свою экономическую привлекательность, которая компенсировала все климатические издержки», - сказал Белов.

По его словам, на сегодняшний день северные льготы стали мифом, а то, что осталось, легло на плечи бизнеса. Государство со своей стороны несёт ответственность только за бюджетную сферу.

«Власти страны должны перестать рассказывать истории о важности севера и начать делать. Люди на данный момент перестали верить, и голосуют ногами», - считает депутат.

Ранее депутат Госдумы Алексей Веллер заявил, что федеральный центр должен поддерживать регионы Крайнего Севера, поскольку они исполняют государственную гарантию для местных жителей. Как сообщал «Би-порт», в 2017 году населения Мурманской области сократилось до 753,2 тысяч человек.

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