Ледокол «Капитан Драницын» обеспечивает движение судов в Белом море

РОССИЯ / 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Стали известны данные о ледокольных проводках ФГУП «Росморпорт» в портах РФ на 2 февраля.
С начала навигации 2017-2018 годов в замерзающих морских портах России ледоколы провели более тысячи судов.
Ледокольное обеспечение в акватории морского порта Сабетта осуществляет ледокол «Москва». Количество проведенных судов в порт с начала ледокольных проводок – 55.
В Белом море движение судов обеспечивают ледоколы: «Капитан Драницын», «Диксон», «Капитан Евдокимов», «Капитан Косолапов» и «Капитан Чадаев». С начала зимней навигации проведено 12 судов.