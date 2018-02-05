Задержки рейсов пока неизбежны: в Москве устраняют последствия снегопадов

05 Февраля 2018 года, 20:06

МОСКВА/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В Москве продолжают устранять последствия сильнейших снегопадов, вызвавших серьезные сбои в работе практических всех служб. Неблагоприятные метеоусловия внесли серьёзные коррективы в работу воздушных гаваней столицы. Многие рейсы выполнялись с задержкой, а части их и вовсе была отменена.

Как сообщили «Би-порту» в мурманском аэропорту, серьезных проблем задержки московских ресов не вызвали, так большинство пассажиров были заранее уведомлены авиакомпаниями об отмене или переносе времени вылета. «Самолёты, прибывавшие в Мурманск с задержкой, готовились к отправке в максимально сжатые сроки», – пояснили «Би-порту» в аэропорту Заполярной столицы.

Вместе с тем говорить о полной ликвидации последствий снегопадов ещё рано. Так, «Аэрофлот» на 6 февраля ещё отменяет несколько рейсов, в том числе в Архангельск и Мурманск. «Рейс SU-1322 (вылет по расписанию 6 февраля в 22:25) отменяется. Пассажирам произведено перебронировние билетов на другие рейсы. Пассажиры обеспечиваются всем необходимых в рамках действующих авиационных правил и стандартов авиакомпании «Аэрофлот», – сообщили «Би-порту» официальный представитель национального перевозчика. Соответственно, не состоится обратный рейс SU-1323, вылет которого по расписанию 7 февраля в 02:50.