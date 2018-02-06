В ТОПе медиаперсон Мурманской области появились новые лица

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Опубликован рейтинг упоминаемости общественно значимых персон за январь 2018 года. В него вошли чиновники, депутаты, представители бизнеса и другие публичные личности, которые появляются в средствах массовой информации. Медиарейтинг основан на определении количества упоминаний значимых персон Мурманской области на новостных лентах информационных агентств «Би-порт» и «Норд-Ньюс», а также сайтов «ТВ-21», «Большого радио» и «Новости Мурманской области».
По итогам января 2018 года рейтинг представлен следующим образом:
|
1
|
Марина Ковтун
|
109 -113
|
2
|
Андрей Сысоев
|
79 +46
|
3 +11
|
Сергей Дубовой
|
24 +14
|
4 -1
|
Дмитрий Филиппов
|
20 -1
|
5 +21
|
Тамара Прямикова
|
20 +14
|
6 +40
|
Игорь Баталов
|
16 +14
|
7 +3
|
Алексей Тюкавин
|
14 +2
|
8 +26
|
Максим Пухов
|
13 +9
|
9 -4
|
Дмитрий Соснин
|
12 -5
|
10 -6
|
Евгений Никора
|
12 -6
Обращает на себя внимание появление в ТОПе председателя Мурманской областной думы Сергея Дубового, заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска Тамары Прямиковой, начальника УМВД по Мурманской области Игоря Баталова и мэра Полярных Зорь Максима Пухова. Их резкий подъём вытеснил из лидирующей десятки депутата Госдумы Алексея Веллера и заместителя главы муниципального образования город Мурманск Игоря Мораря.