В ТОПе медиаперсон Мурманской области появились новые лица

06 Февраля 2018 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Опубликован рейтинг упоминаемости общественно значимых персон за январь 2018 года. В него вошли чиновники, депутаты, представители бизнеса и другие публичные личности, которые появляются в средствах массовой информации. Медиарейтинг основан на определении количества упоминаний значимых персон Мурманской области на новостных лентах информационных агентств «Би-порт» и «Норд-Ньюс», а также сайтов «ТВ-21», «Большого радио» и «Новости Мурманской области».

По итогам января 2018 года рейтинг представлен следующим образом:

1 Марина Ковтун

Губернатор Мурманской области 109 -113 2 Андрей Сысоев

Глава администрации г. Мурманск 79 +46 3 +11 Сергей Дубовой

Председатель Мурманской областной Думы 24 +14 4 -1 Дмитрий Филиппов

Глава муниципалитета г. Мурманск 20 -1 5 +21 Тамара Прямикова

Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска 20 +14 6 +40 Игорь Баталов

Начальник УВД по Мурманской области 16 +14 7 +3 Алексей Тюкавин

Первый заместитель губернатора Мурманской области 14 +2 8 +26 Максим Пухов

Глава муниципалитета г. Полярные Зори 13 +9 9 -4 Дмитрий Соснин

Министр транспорта 12 -5 10 -6 Евгений Никора

Заместитель губернатора Мурманской области 12 -6

Обращает на себя внимание появление в ТОПе председателя Мурманской областной думы Сергея Дубового, заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска Тамары Прямиковой, начальника УМВД по Мурманской области Игоря Баталова и мэра Полярных Зорь Максима Пухова. Их резкий подъём вытеснил из лидирующей десятки депутата Госдумы Алексея Веллера и заместителя главы муниципального образования город Мурманск Игоря Мораря.