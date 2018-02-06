Мурманск станет транзитным портом для норвежских круизных лайнеров

06 Февраля 2018 года, 10:23

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Норвежская компания «Hurtigruten» начала продажу круизов из Тромсё на Землю Франца-Иосифа с заходом в порт Мурманск. Об этом «Би-порту» сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Речь идёт о круизе, который состоится в 2019 году с 29 августа по 12 сентября. Судно выйдет из Тромсё, совершит остановку на острове Сёрёйа, затем в Мурманске пройдут необходимые миграционные процедуры, после чего туристы отправятся на арктический архипелаг. В обратном направлении судно также зайдёт в Мурманск, оттуда – в Скарсвог и затем обратно в Тромсё. Стоимость 15-дневного круиза составляет 6624 евро (около 467 тысяч рублей). Например, 13-дневный круиз на атомном ледоколе из Мурманска на Северный полюс стоит 28,5 тысяч долларов США (около 1,65 млн рублей).

«Компания давно проявляет интерес к данному маршруту. Впервые этот вопрос поднимался в 2007 году. Конечно, было высказано много замечаний, и прошло 11 лет. В результате переговоров компания начала продажу круизов с заходами в Мурманск на 2019 год», - сказала агентству Марина Ковтун.

Подробнее о ситуации в туристической отрасли региона и планах о её развитии читайте в интервью Марины Ковтун на «Би-порте» в ближайшее время.